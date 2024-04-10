الإعمار تعلن ستراتيجية جديدة خاصة بمشاريع فك الاختناقات المرورية

2024-04-10 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الأربعاء، عن ستراتيجية جديدة خاصة بمشاريع فك الاختناقات المرورية، وفيما أكدت قرب إنجاز 4 مشاريع جديدة بينها مجسر الداخل على طريق قناة الجيش، أشرت ثلاثة مشاريع ستحول العقد المرورية الكبيرة إلى صغيرة.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك أربعة مشاريع من المقرر افتتاحها قريباً، إذ إن جسر الشالجية من المقرر افتتاحه خلال شهر ودخوله الخدمة"، مبيناً أن "مجسر الداخل على طريق قناة الجيش في حي المهندسين - شارع فلسطين سيدخل الخدمة قريباً".وأضاف أنه "سيتم افتتاح مشروع واحد على الأقل في كل شهر"، مشيراً إلى أن "هناك انسيابية في حركة السير بعد افتتاح مجسر فائق حسن في تقاطع الفنون الجميلة ومجسر قرطبة".ولفت إلى أن "الوزارة باشرت في المشاريع بالعقد الأكثر ازدحاماً مرورياً"، مشيراً إلى أن "هناك مشاريع أخرى سيتم إنشاؤها وخاصة في العقد المرورية الكبيرة وتحويلها إلى عقد صغيرة منها الطريق الحولي وطريق التنمية والقطار المعلق".وبين أن "هناك إجراءات وأمورا تنظيمية وإدارية أخرى منها استخدام الكاميرات ومتابعة عدم غلق المسار الأيمن، والتي ستؤدي إلى تخفيف الازدحامات المرورية أكثر".وأشار إلى أنه "ضمن الستراتيجية الجديدة، سيتم الإعلان عن مشروع عند افتتاح مشروع آخر مكمل له، فمثلاً في تقاطع الصرافية وبعد افتتاح مجسر الفنون الجميلة تمت المباشرة بمشروع آخر مكمل له والذي يتمثل بإنشاء جسر مواز لجسر الصرافية"، مؤكداً أن "باقي المشاريع سيعلن عنها عند إنجاز المشاريع المنفذة حاليا".