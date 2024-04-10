2024-04-10 14:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عزا الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، اليوم الأربعاء (10 نيسان 2024) سبب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي العراقي لارتفاع هذا المعدن عالمياً ووصوله لمستوى قياسي في تاريخي.

وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم " انه "سبق وان تم مطالبة الحكومة منذ اكثر من عامين لشراء الذهب ورفع الاحتياطي، للمعرفة المسبقة بارتفاعه"، متوقعا "استمرار الاسعار بالتزايد في الفترة المقبلة".

واستبعد التميمي" تأثير ارتفاع معدن الذهب على وضع السوق والسلع، مؤكدا بأن ارتفاع سعر الذهب محليا مرتبط بمؤشر الذهب عالمياً

واستقرت أسعار الذهب ، اليوم الاربعاء (10 نيسان 2024)، قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة، إذ عزز المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا مزيجا مناسبا من المخاطر التضخمية الناشئة والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 2351.94 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:39بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2365.09 دولارا يوم الثلاثاء. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2369.90 دولارا.

من المتوقع أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس المقرر صدوره الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي إلى 3.4%، في حين من المتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3.7%، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز

وتنتظر الأسواق أيضًا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في /آذار المقرر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25٪ -5.50٪ الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وأثار تقرير الوظائف الأمريكي القوي الأسبوع الماضي والذي خالف التوقعات، المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة الفورية عند 28.15 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 يوم الثلاثاء.



