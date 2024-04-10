الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته التاريخية

2024-04-10 15:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولاراً الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2373.50 دولاراً.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مارس الساعة 1230 بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4 بالمئة مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7 بالمئة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.