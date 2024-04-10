قبل ساعات من قمة "حديقة الامراء".. جماهير باريس تقلق لاعبي برشلونة

2024-04-10 15:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تسببت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي في قلق لاعبي برشلونة، قبل ساعات من لقاء الفريقين، اليوم الاربعاء (10 نيسان 2024)، على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أطلق العديد من مشجعي سان جيرمان بعض الألعاب النارية حول الفندق الذي يقيم فيه فريق برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الأمر حدث في تمام الساعة الرابعة فجرا، بهدف إيقاظ لاعبي البارسا، وعدم حصولهم على الراحة الكافية قبل اللقاء.

ومع ذلك، فقد مر الحدث دون مشاكل كبيرة تتجاوز الإزعاج الذي سببته الجماهير للاعبي برشلونة وسكان المنطقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيقاظ الخصوم بالألعاب النارية في الليلة السابقة للمباراة عادة شائعة جدا بين المشجعين في المباريات المهمة، وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها برشلونة من هذه العادة بالموسم الحالي، فقد حدث الأمر نفسه قبل لقاء نابولي، في دور ال16 بدوري الأبطال.

المصدر: موندو ديبورتيفو