2024-04-10 15:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يكتسب عيد الفطر أهمية كبرى لدى الكرد في إقليم كردستان لعاداتهم الخاصة المميزة عن باقي المناطق العراقية، وعلى خلاف باقي المحافظات التي يتناول سكانها "الكاهي والقيمر" في فطور أول أيام العيد، فأن الكرد يأكلون المواد المطبوخة من الفاصوليا والقيسي وباقي الأكلات المطبوخة مع اللحوم الحمراء والبيضاء، إضافة الى تبادل الزيارات وتوزيع الحلوى بالزي الكردي التقليدي.

وفي اليوم الثاني تخرج العوائل إلى الطبيعة لإقامة الاحتفالات في المزارع والأماكن السياحية، مع إقامة موائد الشواء للأسماك والكباب واللحوم وغيرها، على أن تخرج العوائل وتجتمع في أماكن معينة، ورغم أن، بعض العادات صارت تتقلص بفعل التقدم التكنلوجي، لكن الكثير من العوائل ماتزال محافظة على عاداتها.

ويقول المؤرخ الكردي خالد عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العيد في السليمانية وباقي مناطق كردستان كانت له نكهة خاصة، مبينا أن "العوائل كانوا يزورون القبور بعد صلاة العيد، وكل شخص يعايد المتوفين، ومن ثم يعودون للمنزل ليأكلوا طعام العيد".

وأشار إلى أن "عادة زيارة القبور بدأت تتقلص بسبب التمدد المتشدد في بعض مدن الإقليم، والذي يعارض زيارة القبور".

وأضاف أنه "في ليلة العيد كان الرجال يذهبون إلى حمامات السوق ويتحمموا بها، ويحضروا أجمل ما عندهم من الملابس ليرتادوها في صلاة العيد، ويتبادلون الزيارات فيما بينهم على شكل مجموعات، لكن بعض العادات بدأت تتقلص".

وشهدت أسواق الإقليم، انتعاشا غير مسبوق، بعد اطلاق وجبتين من رواتب الموظفين، بعد فترة طويلة انعكست سلباً على وضع الحركة الاقتصادية والتجارية، وزادت حركة التبضع بشكل ملحوظ، فضلا على الاقبال الكبير للسياح في فترة العيد حيث توقعت السلطات المعنية بان يصل عدد السياح خلال عطلة العيد لاكثر من نصف مليون سائح.