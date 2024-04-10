تهديدات داعش تدفع فرنسا لتشديد الإجراءات قبيل موقعة باريس وبرشلونة

2024-04-10 15:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شددت الشرطة الفرنسية، يوم الأربعاء، الإجراءات الأمنية حول ملعب "حديقة الأمراء" التابع لفريق باريس سان جيرمان، في أعقاب تهديد داعش، بشن هجمات مما يزيد المخاوف الأمنية قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

ويلعب باريس سان جيرمان مع برشلونة، مساء اليوم بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مباراة سيشاهدها الملايين حول العالم.

وضاعفت إسبانيا وبريطانيا جهودهما، هذا الأسبوع، قبل مواجهات لأنديتهما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن دعا تنظيم الدولة الإسلامية لشن هجمات على ملاعب بما في ذلك بطائرات مسيرة.

وتثير هذه التهديدات قلقا خاصا بالنسبة لفرنسا، التي كانت هدفا منذ فترة طويلة للجماعات المتشددة، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو تموز وأغسطس آب.

وفي ملعب حديقة الأمراء، التابع لفريق باريس سان جيرمان بدأت الشرطة اليوم الأربعاء في سحب السيارات المتوقفة ووضع كتل خرسانية. وأشرف كبار الضباط على هذه العمليات.

ومع ذلك، تجاهل المشجعون في متجر باريس سان جيرمان الكبير، في وسط باريس المخاوف. وقال مشجع اسمه ماتيو "لست خائفا".

وأضاف "لا يمكننا أن نعيش في خوف. بدلا من ذلك، علينا أن نظهر لهم أننا نستطيع تجاوز هذا الأمر".

وأمس الثلاثاء، أقيمت مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ في لندن وريال مدريد ضد مانشستر سيتي في مدريد دون أي عوائق.

ويلعب أتليتيكو مدريد مع بروسيا دورتموند في إسبانيا في دور الثمانية، الأربعاء.