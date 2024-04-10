الزوراء يواجه القوة الجوية والشرطة يلاقي النفط في نصف نهائي كاس العراق لكرة القدم

2024-04-10 15:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسمت اربعة اندية تأهلها إلى دور نصف نهائي كأس العراق لكرة القدم وهي فرق: القوة الجوية، والشرطة، والزوراء، والنفط .

وبحسب تقسيم الفرق المتاهلة فان، دور نصف نهائي كاس العراق أسفرت عن مواجهتين مرتقبتين حيث سيلاقي فريق الزوراء فريق القوة الجوية ، بينما يواجه الشرطة فريق النفط .

ويلتقي الفائز من كل مباراة في المباراة النهائية .

وسيتم تحديد موعد مباراة نصف نهائي كاس العراق في وقد لاحق ، والتي سيتم تحديدة من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم في وقت لاحق .

وجاء تأهل الفرق الاربعة لدور نصف نهائي كاس العراق بعد فوز الشرطة على الميناء 2-0 ، وفوز القوة الجوية على نفط ميسان 3-0 ، وفوز النفط على أربيل بركلات الجزاء ، وفوز الزوراء على نوروز 3-0.