الزوراء يواجه القوة الجوية والشرطة يلاقي النفط في نصف نهائي كاس العراق لكرة القدم
2024-04-10 15:30:05 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ حسمت اربعة اندية تأهلها إلى دور نصف نهائي كأس العراق لكرة القدم وهي فرق: القوة الجوية، والشرطة، والزوراء، والنفط .
وبحسب تقسيم الفرق المتاهلة فان، دور نصف نهائي كاس العراق أسفرت عن مواجهتين مرتقبتين حيث سيلاقي فريق الزوراء فريق القوة الجوية ، بينما يواجه الشرطة فريق النفط .
ويلتقي الفائز من كل مباراة في المباراة النهائية .
وسيتم تحديد موعد مباراة نصف نهائي كاس العراق في وقد لاحق ، والتي سيتم تحديدة من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم في وقت لاحق .
وجاء تأهل الفرق الاربعة لدور نصف نهائي كاس العراق بعد فوز الشرطة على الميناء 2-0 ، وفوز القوة الجوية على نفط ميسان 3-0 ، وفوز النفط على أربيل بركلات الجزاء ، وفوز الزوراء على نوروز 3-0.