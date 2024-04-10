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الزوراء يواجه القوة الجوية والشرطة يلاقي النفط في نصف نهائي كاس العراق لكرة القدم

الزوراء يواجه القوة الجوية والشرطة يلاقي النفط في نصف نهائي كاس العراق لكرة القدم
الزوراء يواجه القوة الجوية والشرطة يلاقي النفط في نصف نهائي كاس العراق لكرة القدم
2024-04-10 15:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسمت اربعة اندية تأهلها إلى دور نصف نهائي كأس العراق لكرة القدم وهي فرق: القوة الجوية، والشرطة، والزوراء، والنفط .

وبحسب تقسيم الفرق المتاهلة فان، دور نصف نهائي كاس العراق أسفرت عن مواجهتين مرتقبتين حيث سيلاقي فريق الزوراء فريق القوة الجوية ، بينما يواجه الشرطة فريق النفط .

ويلتقي الفائز من كل مباراة في المباراة النهائية .

وسيتم تحديد موعد مباراة نصف نهائي كاس العراق في وقد لاحق ، والتي سيتم تحديدة من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم في وقت لاحق .

وجاء تأهل الفرق الاربعة لدور نصف نهائي كاس العراق بعد فوز الشرطة على الميناء 2-0 ، وفوز القوة الجوية على نفط ميسان 3-0 ، وفوز النفط على أربيل بركلات الجزاء ، وفوز الزوراء على نوروز 3-0.

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