2024-04-10 15:36:10 - المصدر: منصة إيشان

نشرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، توقعات حالة الطقس في البلاد ليوم غد الخميس، فيما توقعت غيوماً وأمطاراً وعواصف رعدية. وذكرت الهيئة، في بيان، أن “حالة الطقس ليوم غد الخميس، ستشهد غيوماً وأمطاراً وعواصف رعدية في المنطقة الشمالية”. وأضاف البيان، أن “المنطقتين الوسطى والجنوبية في البلاد، سيكون الطقس فيهما يوم غد الخميس، غائماً إلى غائم […]

ظهرت المقالة طقس العراق: أمطار وحرارة تلامس الثلاثين غدا أولاً على Eishan.