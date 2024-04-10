2024-04-10 15:36:10 - المصدر: منصة إيشان

أقدم ضابط على إعادة مبلغ قدره 800 مليون دينار عراقي، إلى ذوي رجل توفي خلال حادث سير في ديالى. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن “ضابطا عراقيا، من اهالي القيارة أعد مبلغ 800 مليون دينار ( تقريبا أكثر من نصف مليون دولار ) لذوي شخص توفى اثر حادث سير من اهالي بعقوبة، […]

ظهرت المقالة ضابط عراقي يعيد 800 مليون دينار لذوي رجل توفي بحادث سير جنوبي نينوى أولاً على Eishan.