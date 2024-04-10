2024-04-10 16:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

تسببت العواصف الرعدية الشديدة، التي وصفت بالاقوى منذ 15 عاما، وضربت عددا من القرى في محافظة ديالى الى احداث حالة من الرعب بين السكان وحالة من الدمار اصابت مفاصل عدة في البنى التحتية لتلك المناطق

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاربعاء (10 نيسان 2024)، ان "مناطق زراعية تقع جنوب بعقوبة تعرضت مساء يوم امس وفجر اليوم الى سلسلة عواصف رعدية هي الاشد منذ 15 سنة وتسببت في تدمير عدد من المنازل، و اعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية"، واصفا هذه العواصف بـ "الغريبة" والتي تستوجب دراسة مستفيضة من قبل المختصين".

واضاف الحيالي، ان العواصف كانت تسجل من قبل ولكن ليست بهذه القوة التي تؤدي الى تدمير منازل وانهيار جدران كما حدث مع قرى شمال غرب بعقوبة قبل اسابيع".

اما مصطفى الزيدي، وهو احد شهود العيان على العواصف الرعدية في قرية جنوب بهرز، مساء يوم امس فقد اوضح بان "هذه العواصف تسببت باقتلاع اعمدة الكهرباء وكانها اوراق اشجار"، مضيفا بان "عائلته تسكن هذه القرية منذ ٨٠ عاما، ولم يشهدوا من قبل عاصفة بهذه القوة والرعب الذي احدثته عند الاطفال والنساء"، بحسب تعبيره.



