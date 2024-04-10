مدرب النفط عازم على تحقيق اللقب الثامن في دوري السلة الممتاز

2024-04-10 16:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسومي

أكد مدرب فريق النفط خالد يحيى، أن فريقه استحقّ الفوز في مباراته الأخيرة على زاخو ضمن ربع نهائي الدوري الممتاز بكرة السلة برغم صعوبة المواجهة، مشيراً إلى أن المنافس كان يسعى إلى تحقيق الفوز والعودة بنتيجة المباراة إلى المربع الأول.

وقال يحيى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإدارة الفنية للفريق عازمة على خطف لقب الدوري الممتاز وإضافة اللقب الثامن ودرع البطولة إلى خزائن النادي"، مشيراً إلى أن "مباراته المقبلة في نصف نهائي البطولة ستكون مثيرة وتجمع الفائز من مباراة الكرخ والحشد".

وأضاف يحيى أن "هدفنا هو بلوغ الدور النهائي للمسابقة وتحطيم الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في البطولة"، موضحاً أن "لاعبيه يتمتعون بمعنويات عالية لاسيما بعد انضمام المحترف سوزا للفريق قبل لقاء نصف نهائي المسابقة" .

وتابع أن "مواجهة أحد فرق المجموعة الثانية في نهائي البطولة لن تكون سهلة بوجود فرق الدفاع الجوي والشرطة ودجلة الجامعة".