العراق ومصر يؤكدان على أهمية الوقف الفوري للحرب وتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني

2024-04-10 17:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على أهمية الوقف الفوري للحرب وتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وجرى، خلال الاتصال الهاتفي، تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، معربين عن أمنياتهم إلى الشعبين العراقي والمصري بالمزيد من الرخاء والرفاهية".وأضافت، "كما تم التطرق إلى العلاقات التي تجمع البلدين والإشادة بالتطورات التي تشهدها على العديد من الصعد والتأكيد على أهمية مواصلة العمل لتنميتها وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وتناول الاتصال الهاتفي الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء العدوان على قطاع غزة، وتم التأكيد على أهمية الوقف الفوري للحرب وتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وضمان كامل حقوقه المشروعة".