2024-04-10 17:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء (10 نيسان 2024)، بمقتل شخص على يد أخيه في محافظة السليمانية، فيما نفذ 30 شخصا آخرين هجوما مسلحا على منزل بمحافظة أربيل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "شخصا اقدم على اطلاق النار على يد شقيقه نتيجة خلافات عائلية ضمن قضاء سيد صادق في محافظة السليمانية".

وأضاف، إن "اطلاق النار اسفر عن مقتل الاخ"، مبينا أن "الاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقا في الحادث".

وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن "اكثر من 30 شخصا نفذوا هجوما عشائريا مسلحا على منزل بمنطقة طوبزاوا في محافظة أربيل".