بـ 9 محاور.. شرطة ديالى تعلن انطلاق خطة العيد بمشاركة 10 الاف عنصر امني

2024-04-10 17:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاربعاء (10 نيسان 2024)، استنفار 10 الاف من منتسبيها لتنفيذ خطة عيد الفطر امنية.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة ديالة العقيد هيثم الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "خطة عيد الفطر الامنية انطلقت في جميع الاقضية والنواحي وفق 9 محاور رئيسية من خلال استنفار 10 الاف منتسب لتنفيذها ".

وأضاف الشمري، ان "دور العبادة والحسينيات والمقابر والمتنزهات اهداف رئيسية، وقد جرى فرض اطواق امنية حولها منذ ساعات الصباح الاولى لتأمينها بشكل مبكر مع تعزيز امن الطرق الخارجية والتي تشهد تدفق لألاف الاسر للتحرك بين المناطق لإداء مراسيم وطقوس العيد".

وأشار الى ان" خطة امن عيد الفطر تدار من قبل غرفة عمليات خاصة للتنسيق مع كافة التشكيلات وفق مسارات تسهم في منع وقوع اي حوادث".

وكان مصدر مسؤول في قيادة عمليات بغداد، كشف الأحد (7 نيسان 2024)، ابرز تفاصيل خطة عيد الفطر، المؤمل دخولها حيز التنفيذ بعد يومين.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، ان "قيادة عمليات بغداد وضعت خطة أمنية محكمة ومدروسة لتأمين أجواء الاحتفال بعيد الفطر، والخطة لا تتضمن قطع أيٍ من الشوارع والجسور الرئيسية، بل هي سوف تعتمد على الجهد الاستخباراتي".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الخطة الأمنية الخاصة بالعيد سوف تشمل نشر دوريات راجلة ودراجات لشرطة المرور لتنظيم السير وجعل انسيابية في الحركة، لمنع أي ازدحامات مرورية خانقة، كما سيكون هناك نشر لعناصر الشرطة المجتمعية في المرافق الترفيهية المختلفة لمنع أي حالات التحرش وغيرها".

وأضاف ان "خطة العيد من المؤمل ان تدخل حيز التنفيذ بعد يومين بشكل فعلي، وهي وضعت دون أي قطوعات، لكن غير المستبعد قطع بعض الشوارع اذا ما كان فيها زخم بشري كبير، فهذا الامر يتوقف على الموقف في حينها".



