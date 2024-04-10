رئيس الجمهورية وملك الأردن يؤكدان العمل على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

2024-04-10 17:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، العمل على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد الفطر المبارك".وأضافت، أن "رئيس الجمهورية تبادل مع الملك، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربين عن أمنياتهما للشعبين العراقي والأردني الشقيقين بالتقدم والازدهار".وبينت، أنه "جرى، خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات العميقة التي تجمع البلدين، والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين".