القبض على متهمين القيا قنبلة يدوية على احد المنازل في بغداد

2024-04-10 17:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الأربعاء، (10 نيسان 2024)، عن إلقاء القبض على متهمين إثنين ألقيا قنبلة يدوية على أحد المنازل في بغداد.

وذكر بيان لاعلام شرطة الكرخ، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد ورود اخبار بتعرض إحدى الدور السكنية لرمي بقنبلة يدوية، وجه على الفور قائد شرطة الكرخ اللواء بلاسم حمد، بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة العميد معاون القائد وبرئاسة مدير قسم شرطة الدورة ونجدة الدورة، وتم الانتقال لمحل الحادث ومتابعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات عن الدراجة النارية التي كانو يستقلانها".

وأشار الى "التوصل الى المتهمين، وتحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما وايداعهما التوقيف وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وفق القانون".



