الاتحاد الآسيوي يقيم محاضرة للمنتخب الأولمبي حول النهائيات المؤهلة للأولمبياد

2024-04-10 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، محاضرةً للملاكاتِ الإداريّة والطبية والإعلامية للمنتخبِ الأولمبي في مقر إقامته.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحاضرة التي أقامها الاتحادُ الآسيوي شملت تحديدَ موعد وصول المنتخبات إلى الملاعب التي تقام فيها المباريات، وكيفية إقامة الموتمرات الصحافية وتوفير الاحتياجات الطبية والمعدات التدريبية وموعد تواجد الإعلام في تدريبات المنتخبات".وأضاف، أن "المحاضرة تناولت تعليمات نهائيات آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس التي تقام في الدوحة للفترة من 4/15 ولغاية 2024/5/3، ألقاها المحاضر الآسيوي أحمد تولييف، بحضور عضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي".وأشار البيان، إلى أنه "تم التطرق إلى الأمورِ الإدارية للمباريات والبطاقات الملونة، وآلية التعامل مع منطقةِ التصريحات قبل المباراة للمدرب وبعدها للاعبين"، لافتا، إلى أن "هناك مؤتمرا صحافيا واحدا سيكون لمدربي منتخبات كل مجموعةٍ قبل انطلاق البطولة، فيما ستقام مؤتمرات صحافية بعد انتهاءِ كل مباراة".