لاعبو ريال مدريد يتفقون مع جوارديولا بشأن أرضية ملعب النادي

2024-04-10 18:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاتفق لاعبو ريال مدريد مع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بشأن ملعب سانتياجو برنابيو.وتعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي، 3-3، أمس الثلاثاء، على ملعب الملكي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال جوارديولا عقب اللقاء: "تجديد سانتياجو برنابيو رائع، لكن على ريال مدريد الاعتناء بعشب ملعبه كما يفعل دائما".وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد يشكون أيضا من سوء حالة أرض ملعب سانتياجو برنابيو، منذ فترة طويلة.وأضاف التقرير، أن لاعبي الريال يرون أن حالة الملعب تضر فريقهم أولا قبل المنافسين، خاصة وأن الفريق يميل في معظم الأحيان إلى الاحتفاظ بالكرة أكثر من الخصم.وأوضح، "عدم تساوي طول العشب يسبب للاعبي الملكي بعض المشاكل، خاصة بالنسبة للأجنحة وظهيري الجنب، الذين يركضون لمسافات طويلة".وأشار التقرير إلى أن انزعاج لاعبي ريال مدريد يعود إلى الموسم قبل الماضي، حيث تلقوا وقتها وعدا من الإدارة بتحسين الأرضية في سبتمبر/ أيلول 2022، لكن لم يحدث أي شيء.وتابع، "بررت الإدارة الأمر بأنه كانت هناك موجة حارة أفسدت عملية التجديد".وأردف التقرير، "وعدت الإدارة بحل الأمر بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022، لكن لم تعالج المشكلة بسبب عدم دخول ما يكفي من الضوء والهواء إلى الملعب، بعد تركيب غطاء الاستاد الجديد.وختم، "يفكر ريال مدريد في استخدام العشب القابل للتحريك، حيث سيتم سحبه إلى الجانب الغربي من الملعب، في نفق يبلغ عمقه حوالي 30 مترا، من أجل الاعتناء به".