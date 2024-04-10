سفيرة كندا لدى العراق تزور رئيس تحالف العزم

2024-04-10 18:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، (10 نيسان 2024)، ضرورة الاسراع بحسم منصب رئيس مجلس النواب.

وقال المكتب الاعلامي للتحالف، تلقته "بغداد اليوم"، ان السامرائي "استقبل، بمكتبه ببغداد، اليوم، سفيرة كندا لدى العراق كاتي بانكا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

وبحث الجانبان "أهمية دعم جهود الحكومة العراقية لتحقيق انجاز في المسار السياسي والاقتصادي وضرورة تحقيق الاستحقاقات النيابية الدستورية وتفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب العراقي فضلا عن اقرار القوانين المتعلقة بالجانب الاقتصادي".

كما ناقش الجانبان "غياب منصب رئيس مجلس النواب".

وشدد السامرائي على "ضرورة الاسراع لحسم منصب رئيس مجلس النواب في أسرع وقت ممكن".



