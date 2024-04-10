هنية في أول تعليق على استشهاد ابنائه الثلاثة وبعض احفاده

2024-04-10 18:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

إسماعيل هنية: أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد

إسماعيل هنية: بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا

إسماعيل هنية: أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة

إسماعيل هنية: أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع

إسماعيل هنية: كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم

إسماعيل هنية: ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم

إسماعيل هنية: الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا

إسماعيل هنية : نقول للاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا