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هنية في أول تعليق على استشهاد ابنائه الثلاثة وبعض احفاده

هنية في أول تعليق على استشهاد ابنائه الثلاثة وبعض احفاده
هنية في أول تعليق على استشهاد ابنائه الثلاثة وبعض احفاده
2024-04-10 18:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

 إسماعيل هنية: أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد

 إسماعيل هنية: بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا

 إسماعيل هنية: أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة

إسماعيل هنية: أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع

إسماعيل هنية: كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم

إسماعيل هنية: ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم

إسماعيل هنية: الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا

إسماعيل هنية : نقول للاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا

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