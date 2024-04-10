الأنبار تستعرض مشاريع الطرق والجسور المنجزة منذ عام 2016

2024-04-10 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاستعرضت مديرية طرق وجسور محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، عدد المشاريع المنجزة منذ العام 2016، فيما تطرقت للأعمال المستقبلية.وقال مدير الدائرة رياض العبيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الجسور الكونكريتية المنجزة في محافظة الأنبار والتي تم تأهيلها منذ عام 2016 بلغ 70 جسراً على الأنهر والوديان وفوق سكك القطار، أما الجسور الكونكريتية الجديدة فقد تم إنشاء 21 جسراً ما بين حديثة والقائم على طريق السايد الثاني رمادي – حديثة – القائم، وتم إنشاء جسر وادي حجلان الكونكريتي في حديثة وكذلك جسر بزيبز الحديدي على نهر الفرات".وأضاف، "أما الجسور قيد الإنجاز في محافظة الأنبار فعددها واحد وهو جسر الفلوجة الرابع على نهر الفرات وقد وصلت فيه نسب الإنجاز مراحل متقدمة حوالي 60%".وتابع، "فيما بلغ عدد الجسور العائمة والحديدية التي تم إعمارها منذ عام 2016 وحتى الآن 19 جسراً، وقد ساهمت بتقليل الازدحام وتقليل الحوادث المرورية وتقليل وقت الرحلة وخاصة جسور الجانب الثاني لطريق رمادي– حديثة– القائم، وهنالك مشروع جسر وادي الغذف على طريق كم 160 - النخيب وقد تم إدراجه ضمن خطة الصيانة لمشاريع دائرة الطرق والجسور لعام 2023 ومن المؤمل إعلانه قريبا".وتابع العبيدي، أنه "فيما يخص الطرق من ضمن مسؤولية طرق وجسور محافظة الأنبار خارج حدود البلديات فقد تم تأهيل طرق بطول 802 كم، ومن أبرزها الطريق الرئيسي رمادي – حديثة – القائم حيث تم تأهيل الجانب القديم وإنشاء الجانب الثاني والمتبقي منه 37 كم وتمت إحالتها إلى دائرة الطرق والجسور".وبين، أنه "تضمنت الأعمال كذلك إنجاز السايد الثاني بالكامل لطريق الرمادي إلى القائم بواقع عرض 8.25 متر وجزرة وسطية 10 أمتار وأكتاف خارجية بعرض 3 أمتار إضافة إلى التقاطعات مع المدن بالإضافة إلى التأثيث بالتخطيط والعلامات المرورية التحذيرية والإرشادية، وكذلك تأهيل الطريق الرئيسي رمادي – فلوجة بطول 47 كم والطريق الرئيسي فلوجة – الكرمة بطول 9 كم".وذكر العبيدي، أنه "كما تم تأهيل طريق ذراع دجلة ليصبح جانبين بطول 39 كم، وكذلك تم تأهيل طريق كم 160 – النخيب والنخيب – عرعر وطريق النخيب – كربلاء، ومن الطرق الثانوية المؤهلة هي سدة البوذياب البوعلي الجاسم بطول كلي 11.5 كم، وسدة البوعيثة الحامضية وسدة البوعبيد وسدة البوبالي بمرحلتيه الأولى والثانية وسدة البوعلوان وسدة البوهوى وكذلك الطرق الفرعية والريفية في كافة الأقضية لمحافظة الأنبار".وعن الطرق المستقبلية أوضح أنه سيتم تأهيل طريق فلوجة - سامراء حيث تم إعداد المسوحات والتصاميم له من قبل دائرة الطرق والجسور العام الماضي ومن المؤمل إدراجه ضمن خطة وزارة الإعمار والإسكان قريباً، وهو بطول 35 كم ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار ليصبح جانبين، ومن المؤمل إنشاء سايد ثاني لطريق النخيب – عرعر والنخيب الرمادي كون هذا الطريق من الطرق الرئيسية والمهمة حيث يربط المحافظة بالمنفذ الحدودي عرعر لتسهيل نقل حجاج بيت الله الحرام وكذلك نقل البضائع التجارية".