2024-04-10 19:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم الأربعاء، عن مواجهة المنتخب الأولمبي نظيره الياباني يوم غد وديا تحضيرا لكأس آسيا.وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم يواصل وحداته التدريبية اليومية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحضيراً للمشاركة في نهائياتِ كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال المدة من 15/4/2024 وتستمر حتى 3/5/2024 المقبل، وهي تأهيلية إلى أولمبياد باريس صيف العام الحالي".وأضافت، أنه "سيخوض منتخبنا الأولمبي، يوم غد الخميس، مواجهة ودية أمام نظيره المنتخب الياباني، وذلك قبل الشروع في المنافسات القارية المرتقبة".وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي عبد الجبار هاشم بحسب البيان: إن "المعسكر التدريبي الذي تقيمه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على نفقتها الخاصة في العاصمة الدوحة، يستمر حتى موعد انطلاق منافسات كأس آسيا في الخامس عشر من الشهر الحالي، ويشارك فيه 25 لاعباً"، لافتا، إلى أن "الهدف من إقامة المعسكر التدريبي هو رفع وتيرة الإعداد المكثف، والاستفادة منه على جميع الأصعدة الفنية والبدنية والنفسية".وبين، أن "الجهاز الفني يسعى لإيجاد توليفة متناغمة من عناصر المنتخب الأولمبي بما يتفق مع طموحات وتطلعات الجميع للفوز بإحدى البطاقات المؤهلة إلى اولمبياد باريس"، مشيرا، إلى أن "القرعة وضعت العراق في مجموعةٍ صعبةٍ إلى جانب منتخبات السعودية وتايلند وطاجكستان".يذكر أن منتخبنا الأولمبي أقام معسكره التدريبي الأول على نفقة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في محافظة البصرة، واستمر على مدى (12) يوماً، خاض خلاله مباراتين وديتين مع ناديي الشرطة ونفط البصرة.