2024-04-10 19:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعددا من أحفاده في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع. وقالت وسائل الإعلام، إن “الشهداء، وهم 5 على الأقل، سقطوا حينما كانوا يتنقلون على متن سيارة لأداء صلة الرحم وتهنئة السكان […]

ظهرت المقالة فلسطين.. غارة “إسرائيلية” تودي بحياة ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده أولاً على Eishan.