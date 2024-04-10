الصحة: شمول 351 عيادة شعبية بإعادة التأهيل ورفع مستوى الخدمات

2024-04-10 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلنت دائرة العيادات الشعبية، اليوم الأربعاء، شمول 351 عيادة في عموم العراق بإعادة التأهيل ورفع مستوى الخدمات وإدخالها في مشروع الضمان الصحي.وقالت مدير عام دائرة العيادات الشعبية فاتن محمد جار الله في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة بدأت منذ 8 أشهر وأنجز منها تأهيل 4 عيادات والعمل سيتوسع بالمرحلة المقبلة وضمن سقوف زمنية محددة".وأضافت، أن "العمل يستهدف رفع مستوى الخدمات بالكامل في تلك العيادات وإدخالها ضمن مشروع الضمان الصحي".وتابعت، أن "العيادات الشعبية تقدم الخدمات العلاجية إضافة الى اعتبارها منفذا لتوزيع الأدوية المزمنة على مستحقيها والبالغ عددها 36 نوعا من الأدوية ونسبة التجهيز ارتفعت إلى 99 بالمئة ومنها أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكري والصرع والربو".