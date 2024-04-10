السوداني: ما تحقق من أمن واستقرار هو بفضل دماء الشهداء وتضحياتهم

2024-04-10 20:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، السادة الوزراء ورؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والقادة العسكريين والأمنيين من مختلف تشكيلات وصنوف قواتنا المسلحة، فضلاً عن رؤساء الاتحادات والنقابات، وعدد من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة بغداد المهنئين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وتبادل سيادته التهاني مع السادة المهنئين، مبتهلاً إلى الله أن يحفظ العراق والعراقيين، وأن يديم على وطننا وشعبنا نعمة الأمن والاستقرار.





وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن الأمن والاستقرار يتطلبان أن تكون الدولة منتجة ومستقرة وتؤدي واجباتها بالشكل الصحيح، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على هذه الاستحقاقات بمراحل، وقد ركزت في بداية عملها على الخدمات؛ من أجل طمأنة المواطنين عن جدية الحكومة والتزامها ببرنامجها.





وشدد السيد السوداني على أن هذه الحكومة لا تعمل باتجاه واحد، وإنما لديها مجموعة من الملفات في جميع الاتجاهات، ومنها قضايا مفصلية تتعلق بتصحيح المسارات الاقتصادية للدولة، إذ تعمل على معالجتها، مما سيكون له الاثر الكبير في الدولة مستقبلاً.





وأشار سيادته إلى جهود الحكومة في تسليح وتحديث الجيش العراقي وقواته المسلحة، وتطوير أجهزة الأمن الداخلي، مؤكداً أن تعزيز الاطمئنان لعمل المؤسسات والوزارات الخدمية، سيقابله اطمئنان لدى المستثمرين ورجال الأعمال في داخل العراق وخارجه، مشدداً على أن ما تحقق من أمن واستقرار هو بفضل دماء الشهداء وتضحياتهم.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء