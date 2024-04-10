2024-04-10 20:18:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية عبر قناة الجزيرة القطرية اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة من أبنائه في ضربة إسرائيلية في قطاع غزة. ونقلت القناة عن هنية المقيم في الدوحة قوله “أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد”. وأضاف “نقول للاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا […]

ظهرت المقالة هنية: استشهاد أولادي وأحفادي لن يزيدنا إلا ثباتا أولاً على Eishan.