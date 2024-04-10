2024-04-10 20:18:09 - المصدر: منصة إيشان

يشد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد أيام الرحال إلى الولايات المتحدة الأميركية، حاملاً معه ملفات شائكة ومعقدة في الداخل العراقي، ومستنداً على الحوار الذي يجري بين بغداد وواشنطن بما يخص إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. وفي الخامس عشر من نيسان الجاري، سيلتقي السوداني الرئيس الأمريكية جو بايدن في البيت الأبيض (وفق بيان رسمي)، […]

ظهرت المقالة “وجه بايدن وقلقُ السوداني”.. هل “يقتل” الرد الإيراني زيارة واشنطن بقصف عين الأسد وحرير؟ أولاً على Eishan.