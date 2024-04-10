أنشيلوتي يتوعد مانشستر سيتي

2024-04-10 20:48:03 - المصدر: واع

متابعة - واعوجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الأربعاء، رسالة تحد إلى فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المقرر إقامتها بينهما في إنجلترا.وكان الميرنجي قد تعادل 3-3 مع السيتيزينز، أمس الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.ونشر أنشيلوتي صورة له من المباراة، عبر حسابه بشبكة "إكس"، وأرفقها بتعليق: "أظهر الفريق قوته وشخصيته.. وسنذهب إلى مانشستر بنفس التصميم.. شكرا للجماهير على طاقتهم".وجاءت معظم أهداف المباراة بتسديدات صاروخية، حيث افتتح برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي مهرجان الأهداف في الدقيقة الثانية، قبل أن يضع ريال مدريد هدفين في الدقيقتين 12 و14 عن طريق روبن دياز (بالخطأ في مرماه) ورودريجو.وسجل مانشستر سيتي هدفين متتاليين عن طريق تسديدتين صاروخيتين من خارج منطقة الجزاء بواسطة فيل فودين وجوسكو جفارديول في الدقيقتين 66 و71.ونجح فيدي فالفيردي في إحراز هدف التعادل للملكي في الدقيقة 79، بتسديدة صاروخية جديدة "على الطائر" من داخل منطقة الجزاء.يذكر أن مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد ستقام، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الاتحاد.