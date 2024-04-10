الصدر يطرد المدعو "عماد الاسدي" من مفاصل التيار الصدري

2024-04-10 21:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، (10 نيسان 2024)، طرد المدعو "عماد الأسدي" من مفاصل التيار.

وقال الصدر في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "لعدم التزام بأخلاقيات الحوزة العلمية الناطقة ولإخلاله بالآداب العامة وتقديمه على الطلبة وتعديه على (صلاة الجمعة) يعتبر (عماد جليل الأسدي) مطروداً من كل مفاصل التيار الوطني الشيعي فوراً وأن يلتزم بالتجميد لمدة عام من تاريخ هذا البيان".

ودعا "الجميع الى عدم التعاون معه في أفعاله المشينة فمطالب الحاجة لا يعني تعديه على الآخرين بهذه الصورة السيئة ولجوئه الى الإعلام بغير وجه حق".



