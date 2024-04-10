رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بجميع الاتجاهات والاستقرار تحقق بفضل دماء الشهداء

2024-04-10 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل بجميع الاتجاهات والاستقرار تحقق بفضل دماء الشهداء.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، الوزراء ورؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والقادة العسكريين والأمنيين من مختلف تشكيلات وصنوف قواتنا المسلحة، فضلاً عن رؤساء الاتحادات والنقابات، وعدد من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة بغداد المهنئين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".وأضاف، أن "السوداني تبادل التهاني مع المهنئين، مبتهلاً إلى الله أن يحفظ العراق والعراقيين، وأن يديم على وطننا وشعبنا نعمة الأمن والاستقرار".وأكد رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- أن "الأمن والاستقرار يتطلبان أن تكون الدولة منتجة ومستقرة وتؤدي واجباتها بالشكل الصحيح"، مشيراً، إلى أن "الحكومة تعمل على هذه الاستحقاقات بمراحل، وقد ركزت في بداية عملها على الخدمات؛ من أجل طمأنة المواطنين عن جدية الحكومة والتزامها ببرنامجها".وشدد السوداني، على أن "هذه الحكومة لا تعمل باتجاه واحد، وإنما لديها مجموعة من الملفات في جميع الاتجاهات، ومنها قضايا مفصلية تتعلق بتصحيح المسارات الاقتصادية للدولة، إذ تعمل على معالجتها، مما سيكون له الأثر الكبير في الدولة مستقبلاً".ولفت، إلى "جهود الحكومة في تسليح وتحديث الجيش العراقي وقواته المسلحة وتطوير أجهزة الأمن الداخلي"، مؤكداً، أن "تعزيز الاطمئنان لعمل المؤسسات والوزارات الخدمية، سيقابله اطمئنان لدى المستثمرين ورجال الأعمال في داخل العراق وخارجه".واختتم بالقول: إن "ما تحقق من أمن واستقرار هو بفضل دماء الشهداء وتضحياتهم".