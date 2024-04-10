2024-04-10 21:06:08 - المصدر: منصة إيشان

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بتجميد عماد الأسدي، وطرده من مفاصل التيار. وكتب الصدر بياناً بخط يد حصلت عليه منصة “إيشان”، أنه “لعدم التزام بأخلاقيات الحوزة العلمية الناطقة ولإخلاله بالآداب العامة وتعديه على الأخوة الطلبة الأغزاء وتعديه على صلاة الجمعة يعتبر عماد جليل عجم الأسدي مطروداً من كل مفاصل التيار […]

ظهرت المقالة بخط يده.. الصدر “يجمد” عماد الأسدي ويطرده من مفاصل التيار أولاً على Eishan.