2024-04-10 21:06:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تعيين الألماني أوليفر هاردر مدرباً لمنتخبه الوطني للسيدات، وذلك في إطار خطوة تهدف إلى تشكيل منتخب قادر على المنافسات في الاستحقاقات الخارجية والانتقال إلى مرحلة فنية إيجابية. وقال الاتحاد في بيان ورد لمنصة “إيشان”، “رئيس الاتحاد عدنان درجال حض الجهاز الفني الجديد لقيادة تدريبات المنتخب النسوي خلال لقائه بالمدرب […]

ظهرت المقالة اتحاد الكرة يعين ألمانياً لتدريب منتخب سيدات العراق أولاً على Eishan.