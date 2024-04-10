وزير العدل يوجه بإخلاء ونقل النزلاء المتواجدين في 3 سجون ببغداد

2024-04-10 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجكشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة ملف اكتظاظ النزلاء في السجون، فيما وجه وزير العدل خالد شواني بإخلاء ونقل النزلاء المتواجدين في سجون الكاظمية المقدسة.وقال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزير العدل خالد شواني بإخلاء ونقل نزلاء سجون العدالة 1 والعدالة 2 والحماية القصوى (الرجال والنساء) من الكاظمية المقدسة إلى أماكن أخرى وغلقها".وأضاف، أنه "سيتم قريبا افتتاح سجن الناصرية والتوسعة في سجن العمارة إضافة إلى إعادة تأهيل سجن جمجمال، وافتتاح البنايات الأخرى في سجن بغداد المركزي"، مشيراً، إلى أنه "سيتم تصنيف النزلاء حسب نوع الجريمة والعمر إضافة إلى مناطق سكناهم وستستمر أعمال البناء والتوسعة إلى نهاية العام الجاري".وأكد، أنه "سيتم تخفيف نسبة الاكتظاظ وقد تصل إلى 200% حسب الخطة الموضوعة من قبل الوزارة".