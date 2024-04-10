العدل تقرر إخلاء ونقل النزلاء المتواجدين في 3 سجون بالكاظمية

2024-04-10 22:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، (10 نيسان 2024)، عن اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة ملف اكتظاظ النزلاء في السجون.

وقال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزير العدل خالد شواني بإخلاء ونقل نزلاء سجون العدالة 1 والعدالة 2 والحماية القصوى (الرجال والنساء) من الكاظمية المقدسة إلى أماكن أخرى وغلقها".

وأضاف، أنه "سيتم قريبا افتتاح سجن الناصرية والتوسعة في سجن العمارة إضافة إلى إعادة تأهيل سجن جمجمال، وافتتاح البنايات الأخرى في سجن بغداد المركزي".

وأشار الساعدي إلى، أنه "سيتم تصنيف النزلاء حسب نوع الجريمة والعمر إضافة إلى مناطق سكناهم وستستمر أعمال البناء والتوسعة إلى نهاية العام الجاري".

وأكد، أنه "سيتم تخفيف نسبة الاكتظاظ وقد تصل إلى 200% حسب الخطة الموضوعة من قبل الوزارة".



