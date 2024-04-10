رئيس الجمهورية يؤكد رغبة العراق بالارتقاء بالعلاقات مع تونس

2024-04-10 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، رغبة العراق بالارتقاء بالعلاقات مع تونس.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد".وأضافت، أن "الرئيس التونسي، قدّم خلال الاتصال، التهاني للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومن خلاله إلى الشعب العراقي"، معبراً عن "حرصه على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون في المجالات كافة".وأكد رئيس الجمهورية- بحسب البيان- على "رغبة العراق بالارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين تحقيقاً لمصالح الشعبين في الاستقرار والتقدم".