2024-04-10 22:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة تصنيع السيارات الألمانية بي.إم.دبليو، الأربعاء، عن ارتفاع طفيف في مبيعات الربع الأول من العام الجاري، وذلك لأسباب من بينها الطلب على السيارات الكهربائية في وقت تحتفي فيه الشركة بإنجاز مهم يتمثل في بيع مليون سيارة كهربائية بالكامل.

وأفاد بيان صادر عن الشركة بأنها سلمت ما مجموعه 594671 سيارة خلال الربع الأول، وهو ارتفاع بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية 82700 سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27.9 بالمئة على أساس سنوي.

وفي مارس / آذار، قالت الشركة إنها تتوقع أن يصل إنفاقها على التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل إلى ذروته في عام 2024.