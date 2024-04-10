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جاسم وسعدون ومكنزي يغادرون إلى الدوحة للانضمام لمعسكر الأولمبي

جاسم وسعدون ومكنزي يغادرون إلى الدوحة للانضمام لمعسكر الأولمبي
جاسم وسعدون ومكنزي يغادرون إلى الدوحة للانضمام لمعسكر الأولمبي
2024-04-10 22:48:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
غادر اللاعبون علي جاسم و مصطفى سعدون و احمد مكنزي للانضمام الى معسكر المنتخب الاولمبي.
وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "لاعبي المنتخب الاولمبي علي جاسم و مصطفى سعدون و احمد مكنزي يغادرون إلى الدوحة للانضمام إلى كتيبة شنيشل  بالتوفيق للأسود".



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