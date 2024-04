2024-04-10 23:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افتتح اليوم في فلكة الحضارات وسط الناصرية نصب مجسم للمتظاهر المغيب سجاد العراقي. انتهى.

