برشلونة يهزم باريس بثلاثية في دوري الأبطال

2024-04-11 01:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأسقط برشلونة مضيفه باريس سان جيرمان وهزمه بنتيجة 2/3 على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.تقدم برشلونة بهدف رافينيا في الدقيقة 37 وقلب باريس الطاولة بهدفين سجلهما عثمان ديمبلي وفيتينيا في الدقيقتين 48 و51.ورد الفريق الكتالوني بهدفين سجلهما رافينيا وأندريس كريستنسن في الدقيقتين 62 و77 ليعزز حظوظ البارسا في التأهل قبل خوض لقاء الإياب على ملعبه.