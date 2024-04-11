القبض على شخص ادعى انه "الامام المهدي" في بغداد

2024-04-11 01:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، القبض على شخص ادعى انه "الامام المهدي".

وقالت شرطة الكرخ في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "معلومات وردت وظهور مقاطع فيديو لاحد الاشخاص يدعي انه "الامام المهدي" ولديه قناة على اليوتيوب".

وأضافت، أنه "تم تشكيل فريق عمل من شرطة بغداد الكرخ ونصب كمين محكم له ضمن قضاء الرضوانية وتم القبض عليه وايداعه التوقيف".

يُذكر أن الإمام المهدي لدى الموروث الديني الإسلامي هو من آل محمد، ويظهر في آخر الزمان و"يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما" كما في الحديث النبوي.