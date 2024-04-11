2024-04-11 01:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اغتنمت العوائل البغدادية العطلة الرسمية لعيد الفطر التي حددتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتباراً من يوم أمس يوم الثلاثاء، وتزامنت مع إعلان المرجعية الدينية الشيعية والسنية على اعتبار، اليوم الأربعاء، أول أيام شهر شوال (أول أيام العيد)، فرصة لتغيير نمط أيام شهر رمضان التي انقضت.

واكتظت شوارع العاصمة بالسيارات الخاصة ووسائل النقل العام للتنقل بين مناطق بغداد لزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء، كطقس اجتماعي تقليدي اعتادت عليه العوائل العراقية خلال الأعياد والمناسبات.

وفي مثل هكذا مناسبات نادراً ما تحظى العائلة بمكان تجلس فيه على موائد أحد المطاعم في بغداد، ما لم تقم بالحجز المسبق، حيث تمتلئ المطاعم وحتى المتنزهات العامة بآلاف العوائل، ابتهاجاً بالعيد، أو أي مناسبة أخرى.

وبعد أن ازدحمت المساجد فجر اليوم بالمصلين من الرجال والنساء لأداء صلاة عيد الفطر، انقضت ساعات النهار باستقبال الضيوف وتبادل التهاني والتبريكات عبر الاتصالات الهاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت بديلاً يراه الكثيرون "رتيباً وغير حيوي ويقطع الصلات الاجتماعية التي تربت عليها أجيال من العراقيين"، بحسب العديد من المواطنين الذين تحدث إليهم مراسل وكالة شفق نيوز.

كما تجولت عدسة وكالة شفق نيوز في عدد من المساجد فجر اليوم لتوثق أداء صلاة عيد الفطر.

يشار إلى أن الحجز المسبق في المطاعم انتشرت بشكل واسع منذ سنوات طويلة، إلا أنها أصبحت ظاهرة شائعة بعد اجتياح وباء كورونا للعراق ودول أخرى والذي فرض التزامات وتعليمات صارمة في حينها، واستمر الحال على ما هو عليه في السنوات التي تلت انتهاء الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها.