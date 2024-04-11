العثور على جثة منتسب أمني مرمية قرب نهر ديالى

2024-04-11 01:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة شرطي، مقتولا في قضاء المنصورية شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية عثرت على جثة أحد منتسبي شرطة المرور (العقود) مقتولاً ومرمياً على جانب نهر ديالى في قضاء المنصورية شمال شرق بعقوبة".

وأضاف أن "الجثة ظهرت عليها آثار إطلاق نار، دون معرفة الجناة أو تفاصيل الحادث وجرى نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق بالحادث".