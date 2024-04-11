السوداني: الأمن والاستقرار يتطلبان دولة منتجة وتؤدي واجباتها بالشكل الصحيح

2024-04-11 02:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن الأمن والاستقرار يتطلبان دولة منتجة وتؤدي واجباتها بالشكل الصحيح، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل على هذه الاستحقاقات بمراحل عدة.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء، للوزراء ورؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والقادة العسكريين والأمنيين من مختلف تشكيلات وصنوف القوات المسلحة، فضلاً عن رؤساء الاتحادات والنقابات، وعدد من شيوخ عشائر ووجهاء بغداد المهنئين بمناسبة حلول عيد الفطر، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، أن "الأمن والاستقرار يتطلبان أن تكون الدولة منتجة ومستقرة وتؤدي واجباتها بالشكل الصحيح"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل على هذه الاستحقاقات بمراحل، وقد ركزت في بداية عملها على الخدمات؛ من أجل طمأنة المواطنين عن جدية الحكومة والتزامها ببرنامجها".

ولفت إلى أن هذه الحكومة لا تعمل باتجاه واحد، وإنما لديها مجموعة من الملفات في جميع الاتجاهات، ومنها قضايا مفصلية تتعلق بـ"تصحيح المسارات الاقتصادية للدولة، إذ تعمل على معالجتها، مما سيكون له الأثر الكبير في الدولة مستقبلاً".

وأشار السوداني، إلى جهود الحكومة في تسليح وتحديث الجيش العراقي وقواته المسلحة، وتطوير أجهزة الأمن الداخلي، مؤكداً أن "تعزيز الاطمئنان لعمل المؤسسات والوزارات الخدمية، سيقابله اطمئنان لدى المستثمرين ورجال الأعمال في داخل العراق وخارجه".