انجاز تاريخي ليامال في دوري الابطال

2024-04-11 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق لامين يامال، لاعب برشلونة، انجازاً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما دفع مدرب البارسا، تشافي هرنانديز، به في التشكيلة الأساسية لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي البطولة والتي انتهت لصالح الفريق الكتلوني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.وفي ضوء هذا التألق، كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن تحقيق يامال لرقم قياسي، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة ربع نهائي دوري الأبطال على الإطلاق، وبلغ يامال هذا الإنجاز البارز بعمر لا يتجاوز 16 عامًا و272 يومًا، متفوقًا بذلك على الرقم السابق المسجل باسم ريان شرقي في عام 2020، حين شارك في مباراة مع فريق ليون أمام بايرن ميونيخ عندما كان عمره 17 عامًا ويومين فقط. وهذا الإنجاز يسجل فترة مهمة في مسيرة يامال ويبرز موهبته اللافتة في عالم كرة القدم، ويثير التفاؤل بما يمكن أن يقدمه في المستقبل مع فريقه ومنتخب بلاده.