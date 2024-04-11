ألمانيا: اعتقال زوجين عراقيين ينتميان لداعش بتهمة تعذيب طفلتين إيزيديتين

2024-04-11 09:06:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت ألمانيا اعتقال زوجين عراقيين يشتبه بانتمائهما لداعش بتهمة استعباد طفلتين إيزيديتين والاعتداء عليهما جنسيا في سوريا والعراق. وقال مكتب المدعي العام الفدرالي إن الزوجين المشتبه بهما متهمان بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والانتماء لمنظمة إرهابية أجنبية. واعتقل الزوجان في منطقتي ريغنسبورغ وروث في ولاية بافاريا الجنوبية، وكانا قد عقدا قرانهما وهما عضوان في داعش في سوريا والعراق بين عامي 2015 و2017، وخلال هذه المدة قاما باحتجاز طفلتين إيزيديتين تبلغان 5 و12 عاما كعبدات، وفقا للادعاء العام. وأضاف ممثلو الادعاء أن الزوج العراقي اغتصب الطفلتين مرارا بمساعدة زوجته التي جهزت غرفة له ووضعت مساحيق تجميل على وجه