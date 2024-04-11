بايدن: سنفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل

2024-04-11 09:06:08 - المصدر: قناة الثامنة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا دعمه الثابت لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران بالرد على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن إيران تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل. وأضاف انه اخبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بإن التزام واشنطن بأمن إسرائيل، في مواجهة هذه التهديدات من إيران وحلفائها، ثابت وسنفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل، فيما أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الايرانية علي خامنئي أن إسرائيل سوف تنال العقاب بعد الهجوم الدامي الذي نسب إليها في الأول من نيسان/أبريل في سوريا. ودمر