السليمانية.. دخول أكثر من 25 ألف سائح في العيد وخطة حكومية محكمة لاستقبال المزيد

2024-04-11 09:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت مديرية سياحة السليمانية، يوم الأربعاء، بأن أعداد السائحين الذين دخلوا السليمانية خلال اليومين الماضيين وصلت إلى 25 ألف سائح، معلنة عن انتشار كوادرها في جميع المنافذ والاماكن السياحية.

وقالت مديرية سياحة محافظة السليمانية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إنه "خلال اليومين الماضيين دخل السليمانية من منفذ طاسلوجة أكثر من 25 ألف سائح من مختلف المحافظات العراقية والعدد في تزايد مستمر".

وأضافت المديرية "وضعنا خطة للاستعداد للعيد منذ أيام، ونشرنا مفارزنا في المنافذ الحدودية والمداخل كافة، وقمنا بتوزيع البوسترات التوضيحية والاستدلالية للأماكن السياحية".

وبينت انها انشأت "مركزاً للمعلومات في بناية معمل السكائر، لإرشاد السياح الوافدين للمحافظة ومنحهم المساعدات المطلوبة".

وبدوره كشف رئيس جمعية المطاعم والفنادق في السليمانية محمود توفيق، في تصريح لوكالة شفق نيوز، بالقول إن "الفنادق والمطاعم والاماكن السياحية اتخذت الاستعدادات كافة لاستقبال السياح والوافدين للمحافظة خلال عطلة العيد، وقد تم تشكيل لجان مشتركة بين الجمعية ومديرية السياحة واللجان المشترك في قائممقامية السليمانية لمتابعة الأسعار وتقديم الخدمات للسائحين.

وأشار محمود إلى أنهم أخذوا "تعهدات من 83 مطعما وفرنا ومخابز بالعمل خلال اليوم الأول من عيد الفطر، حتى لا يكون هنالك نقص في تقديم الخدمات للسياح ولأهالي المحافظة كون المحافظة تشهد في كل عام خلال اليوم الأول من العيد إغلاق أكثر الأفران والمطاعم وكذلك محال الخضر، ما يولد حالة من النقص في بعض المستلزمات اليومية."

وعن أعداد السياح الوافدين للمحافظة فتوقع رئيس الجمعية دخول أعداد "جيدة"، مؤكدا أن "دخول السياح مرتبط بمواسم السياحة، والآن نحن في إحدى أهم المواسم َقد تساهم العطلة التي منحتها الحكومة العراقية بدخول عدد جيد من السياح اعتبارا من اليوم الأول من العيد بعد إتمام شهر رمضان".

وأكد توفيق أن "جذب السياح وزيادة أعدادهم يتطلب دعما حكوميا لنا كجمعيات من خلال دعوة شركات السياحة وإقامة المؤتمرات التعريفية بالأماكن والخدمات السياحية لهم، وكذلك توفير تسهيلات للمستثمرين في انشاء وبناء المرافق السياحة في المحافظة".

وعن متابعة الأسعار خلال العيد، بيّن رئيس جمعية المطاعم والفنادق في السليمانية ان "اللجان الخاصة بهذا الموضوع تابعت وباشرت عملها منذ أيام عدة، وستستمر لما بعد العيد من خلال زيارة الأماكن السياحية والفنادق والمطاعم، وقد تم وضع تسعيرة للكثير من الاماكن السياحية، وسيتم إلزامهم بتنفيذها".

أما على الجانب الأمني فقد أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية سركوت أحمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز أن "مديرية شرطة السليمانية وضعت خطة أمنية لاستقبال عيد الفطر بدأت منذ ايام والمتضمن في نشر المفارز والدوريات في الأسواق والاماكن العامة، كما وتم نشر مفارز في أول أيام العيد في المقابر، ونشر المفارز في الأماكن السياحية والأماكن العامة في المحافظة".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لاستقبال السياح الوافدين للمحافظة والمحتفلين بعيد الفطر في السليمانية".

وبيّن أحمد أنه "ستتم مراقبة المحال والمراكز التجارية بخصوص بيع المفرقعات والألعاب النارية، وسيتم منعها في الأسواق، وتتم محاسبة المقصرين في هذا الشأن".