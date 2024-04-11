عرض جديد يدفع مودريتش صوب الرحيل

2024-04-11 10:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، عرضا جديدا للرحيل عن الميرينجي في الصيف المقبل.وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد عقب الموسم الحالي، ولم يبدأ مفاوضات التجديد مع الملكي حتى الآن.ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، حصل مودريتش على عرض للانتقال إلى فريق أيوب سبور التركي في الصيف المقبل.وتأهل فريق أيوب سبور مؤخرا إلى دور الدرجة الأولى في تركيا.ويقود أردا توران، النجم السابق لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، فريق أيوب سبور، كما أنه من طالب مراد أوزكايا، رئيس النادي، بالتوقيع مع النجم الكرواتي.وصرح أوزكايا مؤخرا بشأن ضم مودريتش: "لا يهم إذا كان عمره 37 أو 38 أو 40 عاما".يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن مودريتش غير سعيد، بسبب قلة مشاركاته مع ريال مدريد هذا الموسم.