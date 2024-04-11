سلة الشرطة تستعيد جماهيرها بعبور دجلة في الممتاز

2024-04-11 10:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعنجح فريقُ الشرطة لكرة السلة بالفوزِ على فريق دجلة الجامعة ضمن منافساتِ دوري السلة لحساب دور الثمانية المؤهل إلى المربع الذهبي، حيث استطاع أبناءُ القيثارة عبورَ فريق دجلة بفارق 22 نقطة بنتيجة ( 90 - 72) في المباراة التي احتضنتها قاعةُ الشعب.وبذلك فقد قطع فريقُ الشرطة شوطاً كبيراً في التأهل إلى المربع الذهبي عقب هذا الفوز، حيث أصبحت النتيجة فوزين لصالح الشرطة مقابل فوز وحيد لفريق دجلة الجامعة، والأسبوع المقبل سيكون هناك لقاءٌ حاسم، وفي حال فوز الشرطة، فسيكون ضمن المربع الذهبي رسمياً.