2024-04-11 10:06:09 - المصدر: منصة إيشان

في خضم التوترات التي تلف منطقة الشرق الأوسط، وسط ترقب لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل، كثفت الولايات المتحدة الأمريكية تحركاتها لخفض ذلك التوتر. ففيما يتوقع أن يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايك كوريلا إسرائيل اليوم الخميس للتنسيق حول أي هجوم محتمل من قبل طهران أو وكلائها، أجرى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك […]

ظهرت المقالة وسط ترقب لهجوم إيراني على إسرائيل.. أمريكا تطلب وساطة العراق ودول عربية لخفض التوتر أولاً على Eishan.